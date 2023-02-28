Месси опубликовал пост после вручения награды лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА

Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионель Месси опубликовал пост после вручения награды лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА.

«Спасибо всем, благодаря кому я получил эту награду. Моей семье и друзьям, 45 миллионам аргентинцев, которые верили в нас… И поздравляю всех победителей ФИФА. Особенно Лионеля Скалони и Эмилиано Мартинеса, оба заслужили свои награды тоже. Всех обнимаю, до скорых встреч!» — написал Месси в своей социальной сети.

Месси в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. До этого момента звёздный нападающий был удостоен этой награды в 2009 и 2019 году.

Напомним, Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, будучи капитаном сборной Аргентины. Он был признан лучшим игроком турнира.

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