Холанд: я бы хотел, чтобы Мбаппе играл за сборную Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о французском нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Есть так много хороших игроков, и Килиан — один из них. Он такой сильный! Французам так повезло, что он играет за Францию. Я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию, но это не так. Он невероятный игрок. Он такой быстрый и такой сильный. Мбаппе на два года старше меня? Это безумие! Иногда приходится напоминать себе, что он ещё десять лет будет играть на высшем уровне. Феноменально», — приводит слова Холанда RMC Sport.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 21 матче, в которых записал в свой актив 17 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 7 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.
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