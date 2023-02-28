Юрий Белоус: Головин нужен «Монако», поэтому ему предложили новый контракт

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал новость о продлении контракта Александра Головина с «Монако».

«Если Головин будет нужен какому-то топ-клубу из Европы, «Монако» решит вопрос с трансфером Александра. Головин — молодец, что подписал новый контракт с «Монако». Это значит, Александр нужен клубу. Теперь он спокойно будет показывать свой уровень, а дальше, как получится.

Головин — один из лидеров «Монако». Если бы у него было меньше травм, было бы лучше. Головина в команде ценят. Нет смысла переходить в какой-то клуб из середины таблицы европейского чемпионата. Топовые команды пока его не приглашают. В Англии есть порядка восьми клубов, которые могут быть интересны Александру», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».