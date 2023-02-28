Экс-форвард «Анжи» Лахиялов: футбол в России — это благотворительность
Поделиться
Экс-нападающий «Анжи», ныне президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал о том, что главной проблемой махачкалинского клуба является финансирование.
«Чем занимается президент клуба Второй лиги? Ежедневными дискуссиями с РФС! Удовольствия мне это мало доставляет, но все ради развития дагестанского футбола.
Главная проблема — финансовая. Почти все клубы — государственные, а нам в очередной раз отказали в финансировании. Своими силами деньги собираем.
Зарабатываем ли мы на футболе? А кто в России на футболе зарабатывает? Команды Премьер-лиги если в ноль уходят — уже хорошо. Футбол в России — благотворительность», — приводит слова Лахиялова Sport24.
Лахиялов выступал за «Анжи» с 2003 по 2007 годы, а также с 2011 по 2012.
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
05:39
-
04:55
-
04:44
-
04:40
-
04:18
-
04:10
-
04:02
-
04:02
-
03:53
-
03:43
-
03:35
-
03:11
-
03:10
-
02:53
-
02:49
-
02:41
-
02:31
-
02:17
-
02:14
-
01:55
-
01:48
-
01:21
-
01:00
-
00:57
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:43
-
00:41
-
00:41
-
00:39
-
00:31
-
00:26
-
00:21
-
00:11
Партнерский контент