Экс-форвард «Анжи» Лахиялов: футбол в России — это благотворительность

Экс-нападающий «Анжи», ныне президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал о том, что главной проблемой махачкалинского клуба является финансирование.

«Чем занимается президент клуба Второй лиги? Ежедневными дискуссиями с РФС! Удовольствия мне это мало доставляет, но все ради развития дагестанского футбола.

Главная проблема — финансовая. Почти все клубы — государственные, а нам в очередной раз отказали в финансировании. Своими силами деньги собираем.

Зарабатываем ли мы на футболе? А кто в России на футболе зарабатывает? Команды Премьер-лиги если в ноль уходят — уже хорошо. Футбол в России — благотворительность», — приводит слова Лахиялова Sport24.

Лахиялов выступал за «Анжи» с 2003 по 2007 годы, а также с 2011 по 2012.