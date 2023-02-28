Александр Тарханов: Дзюба — зависимый игрок, как Холанд в «Манчестере»

Известный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от игры нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в футболке нового клуба, а также провёл параллель между российским форвардом и футболистом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Дзюба — зависимый игрок. Будет средняя линия у «Локомотива» активно играть, значит, от Дзюбы будет больше пользы. Даже Холанд был незаметен в последнем матче Лиги чемпионов — против «Лейпцига». Потому что у «Манчестер Сити» игра не получалась.

Хотя Холанд бегает быстрее и больше Дзюбы. Это настоящая машина — скорость хорошая, мощь. Но он тоже зависит от того, как действует команда», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, Артём Дзюба в первых двух матчах за «Локомотив» играл в рамках Кубка России со «Спартаком» и не смог отметиться результативными действиями.