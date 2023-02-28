Валерий Овчинников: Карпин не будет намеренно игнорировать Дзюбу

Известный российский и советский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит вызывать в национальную команду игроков до 30 лет.

«Понимаю, болельщики ждут победы. Но это искусство главного тренера – смотреть молодых и добиваться результата. Я не понимаю, почему такой возрастной ценз. Это напоминает мне советское время, когда во второй лиге был возрастной ценз до 25. Есть футболисты, которые в 30 лет моложе 20-летних.

Дзюба в сборной? Думаю, история 30 минус для Карпина работает конкретно сейчас. Не на всю жизнь. У Дзюбы есть шанс попасть в сборную, если будет лучшим. В его возрасте еще можно играть. Со «Спартаком» он выглядел неплохо. Карпин не будет его намеренно игнорировать. Нефутбольные истории и футбольные он не смешивает», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с Ираном товарищеский матч 27 марта.