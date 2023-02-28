Ян Дюрица: Дзюба — топ-нападающий, голевая машина. Он принесёт пользу «Локомотиву»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе, недавно пришедшем в клуб.
«Дзюба присоединился к «Локомотиву» в нужное время. Команде необходимы голы, чтобы исправлять тяжёлую ситуацию, в которую они себя загнали. В этом плане Артём — то, что нужно. Дзюба — топ-нападающий, голевая машина. Он принесёт пользу «Локомотиву».
Голевое чутье и опыт Артема помогут клубу исправить ситуацию в турнирной таблице. Да и сам Дзюба очень мотивирован доказать всем, что его рано списали со счетов», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».
Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор», однако в ноябре 2022 года расторг контракт с клубом. Матч со «Спартаком», воспитанником которого Дзюба является, стал для футболиста первым после возвращения в Россию.
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