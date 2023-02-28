Новиков: Акинфееву — крепкого здоровья, а о дальнейших его рекордах загадывать не будем

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на достижение Игоря Акинфеева, который недавно провел 350-й «сухой» матч.
«Сможет ли он достичь отметки в 400 «сухих» матчей? Давайте не будем загадывать, Игорю стоит пожелать крепкого здоровья, это самое главное. В его мастерстве никто не сомневается, но лучше не думать пока о таких цифрах, а просто выполнять свою работу», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
36-летний Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. Всего за армейцев голкипер сыграл 724 матча. В текущем сезоне капитан ЦСКА провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Кубке России. Контракт легендарного вратаря с родной командой заканчивается летом 2024 года. Акинфеев является шестикратным чемпионом России.
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