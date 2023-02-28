Кузнецов: не думаю, что ЦСКА приедет расслабленным в Краснодар

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился эмоциями перед матчем Кубка России, в котором «Краснодар» встретится с армейцами.

«Не думаю, что после уверенной победы в Кубке России в Москве ЦСКА может быть расслабленным в Краснодаре. В команде есть Федотов, который настроит ребят правильно. Также есть опытные люди, такие как Акинфеев, они подскажут и направят коллектив в нужное русло. Домашняя победа со счётом 3:0 для армейцев только начало. Я думаю, что они едут в Краснодар играть только на победу, почувствовать уверенность и начать вторую часть сезона с хорошими эмоциями.

У «Краснодара» есть шансы на проход в следующий раунд Кубка России, пока не прозвучит финальный свисток в ответном матче. В РПЛ играют не такие великие команды, которые не могут не упустить преимущество. Всё бывает, может быть удаление, потом пенальти, неизвестно, как сложится игра. Поэтому нельзя на игры выходить расслабленными, нужно готовиться. Если мы хотим, чтобы у нас были все профессионалами, то надо выкладываться в каждой игре.

Не знаю, победят ли армейцы завтра, но они будут стараться это сделать. В ответной игре будет шанс для тех игроков, которые редко выходят на поле. Не думаю, что будет сильная ротация, можно дать отдохнуть двум-трём футболистам основного состава, ведь счёт позволяет», – приводит слова Кузнецова Metaratimgs.