В Англии 23-летний футболист скончался во время игры

23-летний футболист любительского английского клуба «Кроуленд Таун» Майкл Палмер скончался во время матча с «Леверингтоном». Он потерял сознание и упал на газон, после чего не сумел прийти в сознание.

«Как многие из вас, возможно, уже знают, наш клуб трагически потерял одного из членов нашей семьи. Майкл Палмер потерял сознание во время матча с «Леверингтоном» и не пришёл в себя. Он был добрым, заботливым человеком и страстным болельщиком «Манчестер Юнайтед». Огромное спасибо игрокам и персоналу «Леверингтона» за их помощь. Наши мысли с семьёй и друзьями Майкла в это грустное время», — гласит заявление пресс-службы клуба.

«Кроуленд Таун» выступает в Футбольной лиге Питерборо — это один из дивизионов Англии, в котором соревнуются любители.