Слуцкий: «Спартак» точно конкурент «Зенита» по качеству игры, но не знаю, отыграют ли «-6»

Российский тренер Леонид Слуцкий не знает, сможет ли «Спартак» отыграть шесть очков у «Зенита» в гонке за победу в Российской Премьер-Лиге. Однако специалист отметил, что уровню игры красно-белые точно навяжут борьбу своему конкуренту.

«Я ещё не видел «Зенит», да, я смотрел матч с «Волгой», но он не очень показателен, так как «Спартак» играл с «Локомотивом». По качеству игры «Спартак» точно будет конкурентоспособным «Зениту». Будет ли этого достаточно для ликвидирования очкового гандикапа, я не знаю», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Зенит» после 17 туров чемпионата России набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице первое место. «Спартак» (36) — второй. Также у «Зенита» есть преимущество перед красно-белыми по личным встречам (в матче первого круга в Москве гости одержали победу со счётом 2:1).