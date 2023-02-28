43-летний Лахиялов объяснил, зачем заявился за свой клуб для участия в играх Второй лиги

Экс-игрок «Анжи» Шамиль Лахиялов, который является президентом и основателем футбольного клуба «Легион Динамо», рассказал, почему решил заявиться за собственную команду для участия в матчах Второй лиги. Отметим, что Лахиялову 43 года.

«Зачем мне играть в футбол в 43 года? В России проблемы с оформлением молодых футболистов. Решили заявить сорокатрёхлетнего пенсионера, чтобы выразить свое негодование.

Мы хотели заявить перспективного 20-летнего футболиста, но не смогли: РФС требует за него компенсацию. Мы бы заплатили школе, которая его воспитала, но для чего платить в РФС?

До этого была история, после которой нам наложили запрет на регистрацию футболистов. Мальчик играл в нашей системе около пяти лет, с 2018-го. Исполнилось 23, подписали трудовой договор. Потом пришёл счёт в районе 360 тысяч рублей. Половина — школе, которая его воспитала, половина — в РФС. Мы отдали эти деньги, и только потом нам открыли заявку.

Я писал письма и Дюкову, и в руководство лиги, и в юридический отдел РФС. Просто присылают письмо, в котором нам объясняют, что по регламенту мы должны так оплачивать. Дать деньги школе, которая воспитала игрока, давала поля, инвентарь, — понимаю, но за что платить РФС — нет. За то, что дагестанский мальчик пришёл ко мне в команду и я даю ему шанс выступить на профессиональном уровне? РФС ни одной площадки в Махачкале не построил — за что я должен платить?

Есть ли от РФС какая-то реакция? Насколько знаю, уже со следующего сезона будут изменения по поводу компенсации за молодых футболистов. Либо отменят, либо изменят. Новую систему хотят придумать. Не буду говорить, что это из-за меня, но хочется верить: в этом есть отголоски моей работы», — приводит слова Лахиялова Sport24.