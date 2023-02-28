Д. Денисов: «Спартак» — самая популярная команда России. Как исторически, так и в медиа

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов заявил, что считает красно-белых самой популярной командой России. По его мнению, «Спартак» исторически самый известный клуб, который хорошо вписался в современные тенденции информационного и медийного общества.
«Какая команда в России самая популярная? «Спартак». Исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времена поменялись, есть медиа, и популярность создаёт медиаактивность. И тут наши работники никому не уступают.
Насколько готовы догнать «Зенит» в таблице? Мы идём от игры к игре», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Абаскаля набрала 36 очков в 17 матчах. У лидера — санкт-петербургского «Зенита» — 42 очка.
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