Слуцкий — о Дзюбе и Промесе: разные ситуации с подготовкой, Артём в 34 в новом клубе

Российский тренер Леонид Слуцкий после матчей «Спартака» с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России объяснил, почему нападающие Артём Дзюба и Квинси Промес, большую часть сборов тренировавшиеся индивидуально, не испытывали проблем с физической подготовкой.

«Может ли на что-то повлиять факт того, что Промес и Дзюба тренировались отдельно? Ни на что он не повлияет, разные вещи. Промес вписывался в выстроенную игру, команду тренера, с которым он уже работал и чётко понимал. Я говорил, что, несмотря на то что Квинси пропустил все сборы, игрок с его уровнем, пониманием и качеством не будет проблемой, если нет проблем функциональных, а мы видим, что их нет.

Как у того же Дзюбы, который провёл два матча по 90 минут, а человек приехал в 34 года только на последний сбор «Локомотива». Нельзя их сравнивать. Артём в новой команде, новый тренер и принципы, всё нужно понимать заново. Промес пропускал по вынужденным причинам, но, чётко понимая, как и с кем нужно взаимодействовать, он встраивался уже в чётко выстроенную игру.

Вопрос же не в том, готовы они или нет, вопрос в тех же взаимодействиях. Те же ситуации Пиняева и Дзюбы, где Сергей постоянно ищет проникающей передачей, начинает смещаться и за счёт длинного введения проходить расстояние, а на самом деле Дзюба открывается в недодачу, ждёт, что Пиняев ему отдаст, и бежит в зону. Это вопрос того, что они ещё друг друга не понимают. Для этого и нужны сборы», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».