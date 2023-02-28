Даниил Хлусевич высказался о победе «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвёл итоги после ответного матча Кубка России с «Локомотивом», в котором его команда одержала уверенную победу со счётом 4:2. За красно-белых забивали Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

«Это прекрасное чувство, когда играешь дома, на своём стадионе, спустя долгое время. Всё-таки был большой перерыв. Главное, что выиграли и прошли дальше», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.