Салихова: у Игнатова есть талант и данные, чтобы стать одним из лучших. Всё в его руках

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила игру полузащитника красно-белых Михаила Игнатова в ответном матче Кубка России с «Локомотивом» (4:2). Хавбек открыл счёт в матче, а также принял участие во втором голе своей команды: выиграл борьбу у защитника железнодорожников Наира Тикнизяна и отдал результативный пас на Романа Зобнина.

«Что касается игры Игнатова в матче с «Локомотивом», у Михаила есть талант и физические данные, чтобы стать одним из лучших. Всё в его руках», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.