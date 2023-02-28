Усман Дембеле пожертвовал своему родному клубу € 100 тыс.

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле отправил клубу «Эвре 27», воспитанником которого является, около € 100 тыс. Французская команда испытывает финансовые трудности.

«Президент «Эвре 27» Самуэль Бригантино и Ги Лефранд, мэр Эвре, хотели бы выразить благодарность Усману Дембеле за его щедрость и финансовую помощь, оказанную клубу в столь трудный период.

Усман – наш воспитанник, он является гордостью города Эвре. Он чемпион мира 2018 года и обладатель серебряной награды первенства планеты в Катаре, нападающий одного из крупнейших европейских клубов – «Барселоны».

Дембеле всегда поддерживал нашу команду, и сегодня его помощь позволит нам создать лучшие условия для 700 воспитанников и направить их по его пути. Этот жест показывает, что Усман никогда не забывал родной клуб.

Мы безмерно благодарны игроку и его родственникам. Ещё раз спасибо за доброту», — гласит заявление пресс-службы клуба.

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