Усман Дембеле пожертвовал своему родному клубу € 100 тыс.

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле отправил клубу «Эвре 27», воспитанником которого является, около € 100 тыс. Французская команда испытывает финансовые трудности.
«Президент «Эвре 27» Самуэль Бригантино и Ги Лефранд, мэр Эвре, хотели бы выразить благодарность Усману Дембеле за его щедрость и финансовую помощь, оказанную клубу в столь трудный период.
Усман – наш воспитанник, он является гордостью города Эвре. Он чемпион мира 2018 года и обладатель серебряной награды первенства планеты в Катаре, нападающий одного из крупнейших европейских клубов – «Барселоны».
Дембеле всегда поддерживал нашу команду, и сегодня его помощь позволит нам создать лучшие условия для 700 воспитанников и направить их по его пути. Этот жест показывает, что Усман никогда не забывал родной клуб.
Мы безмерно благодарны игроку и его родственникам. Ещё раз спасибо за доброту», — гласит заявление пресс-службы клуба.
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