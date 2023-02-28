Зарема Салихова — о матче «Спартак» — «Локо»: оказывается, у нас умеют офигительно судить
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила судейство в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом». Игра проходила вчера, 27 февраля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Красно-белые обыграли соперника со счётом 4:2.
«Как мне судейство в матче с «Локомотивом»? Отлично. В российском футболе, оказывается, офигительно умеют судить», — приводит слова Зарема Салиховой «РБ Спорт».
Напомним, по ходу матча главный арбитр Сергей Иванов принял несколько спорных решений, в частности, засчитав второй гол «Спартака». По итогам двух встреч красно-белые одержали победу с общим счётом 5:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Локомотив» продолжит борьбу в соревновании в Пути регионов.
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