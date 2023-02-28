Мбаппе поздравил Месси с победой в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА
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Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси с наградой лучшему игроку года по версии ФИФА.
«Ещё один приз. Мои поздравления, Лионель Месси, ты лучший», — написал Мбаппе в одной из своих соцсетей.
В число номинантов, помимо Месси и Мбаппе, также входил форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Напомним, Лионель Месси и Килиан Мбаппе в составе сборных Аргентины и Франции играли в финале чемпионата мира в Катаре. Драматичный матч завершился победой южноамериканской команды (3:3, 4:2 пен.). Месси в этом матче оформил дубль, Мбаппе забил трижды. Оба футболиста реализовали свои попытки в серии 11-метровых.
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