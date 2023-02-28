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Булыкин: дерби «Спартак» — «Локомотив» удалось. Интенсивность матча и голы — на загляденье

Булыкин: дерби «Спартак» — «Локомотив» удалось. Интенсивность матча и голы — на загляденье
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Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил игру команд в ответном матче Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2).

«Игра очень понравилась. Понравилось, как команды стали играть в прессинг на чужой половине поля, интенсивность матча и голы — на загляденье. В конце даже посмеялись над пенальти Промеса.

Дерби удалось. Учитывая, что два клуба не вылетают из Кубка России, игра получилась хорошей по всем компонентам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.

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