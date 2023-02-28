Эксперт BBC: Каземиро в «МЮ» сделал то, что не удалось Роналду, — объединил раздевалку

Эксперт BBC Гарт Крукс оценил выступления полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который переехал в Англию из мадридского «Реала» минувшим летом, а также выразил мнение, что бразилец сделал то, что не удалось экс-форварду «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
«Каким профессионалом оказался Каземиро! В 31 год он мог бы, учитывая все его достижения с «Реалом», сидеть на своём крупном контракте и жить без забот.
Вместо этого он переехал на «Олд Траффорд», полный решимости изменить судьбу «Манчестер Юнайтед», который был поставлен на колени до его трансфера. Футбол команды был ужасен, результаты – плохи, к тому же были проблемы в раздевалке.
Бразилец постепенно заставил своих товарищей снова играть и выигрывать трофеи. Его игра в финале Кубка лиги – выступление лидера. Каземиро сделал именно то, что не удалось Роналду, – объединил раздевалку, он очень быстро приобретает особый статус среди болельщиков «Юнайтед», — написал Крукс в своей колонке.
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»
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