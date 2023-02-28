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Лахиялов: «Легион» в первом матче узнал расценки от судей: победа — 50 тыс., пенальти — 10

Лахиялов: «Легион» в первом матче узнал расценки от судей: победа — 50 тыс., пенальти — 10
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Бывший форвард «Анжи», а ныне президент ФК «Легион», который выступает во Второй лиге, Шамиль Лахиялов рассказал, какие суммы просили арбитры несколько лет назад за содействие командам.

«Предлагали ли букмекеры спонсорство? Очень много предложений было. Но из-за религиозных убеждений мы отказывали. Это противоречит нашей религии. Сразу мимо. Мы не работаем с букмекерами, командами и судьями.

Были ли предложения от последних? Нам в первом же матче пришли расценки по судьям. Сразу сказали: пусть от нас ничего не ждут. У нас был человек — в штабе официально у нас не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа — 50 тысяч, пенальти — 10 тысяч. Это было семь-восемь лет назад, сейчас уже не знаю. Я что, кого-то этим удивил?» — приводит слова Лахиялова Sport24.

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