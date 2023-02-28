Салихова: «Зенит» считает себя самым популярным? Фиг с ними. Они живут в другой реальности

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что считает сине-бело-голубых самой популярной командой в России. Салихова ответила, что представители «Зенита» живут в другой реальности.

«Зенит» считает себя самым популярным клубом? Фиг с ними. Они живут в другой реальности», — приводит слова Заремы Салиховой «РБ Спорт».

Напомним, московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Абаскаля набрала 36 очков в 17 матчах. У лидера чемпионата России — санкт-петербургского «Зенита» — 42 очка. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).