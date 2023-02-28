Месси поставил Неймара на первое место в голосовании The Best FIFA. Мбаппе — второй

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси, ставший победителем номинации «Лучший игрок года» на премии The Best FIFA, как капитан национальной команды лучшим выбрал своего одноклубника Неймара.

На второе место 35-летний Месси поставил ещё одного своего одноклубника — французского форварда Килиана Мбаппе, который в финале чемпионата мира вместе со своей командой уступил Месси и Аргентине. Третье место у Месси получил форвард «Реала» Карим Бензема, являющийся действующим обладателем «Золотого мяча».

Месси и Неймар являются друзьями и в жизни. Они совместно выступали за «Барселону» с 2013 по 2017 год, а с 2021-го играют за «ПСЖ».

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видеоролик: