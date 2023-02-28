Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирзоян: раз второй гол «Спартака» в ворота «Локо» засчитали, значит, всё было по правилам

Мирзоян: раз второй гол «Спартака» в ворота «Локо» засчитали, значит, всё было по правилам
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал победу красно-белых в ответном матче 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023 с «Локомотивом». Напомним, игра проходила вчера, 27 февраля, и завершилась победой «Спартака» со счётом 4:2.

«Я очень рад, что «Спартак» выиграл. В целом игра была очень интересная, с обеих сторон были провальные моменты, но в целом матч был интересным. Игра смотрелась – обе команды проявляли большое желание победить. В такую погоду сложно показывать своё мастерство, но ребята его показали.

Мнение о судействе? Я не осуждаю судей, потому что я не знаю все современные трактовки правил. Второй гол «Спартака»? Если судья засчитал, значит, всё было по правилам», – приводит слова Мирзояна Metaratings.

Новость по теме
Зарема Салихова — о матче «Спартак» — «Локо»: оказывается, у нас умеют офигительно судить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023