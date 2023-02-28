Мирзоян: раз второй гол «Спартака» в ворота «Локо» засчитали, значит, всё было по правилам

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал победу красно-белых в ответном матче 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023 с «Локомотивом». Напомним, игра проходила вчера, 27 февраля, и завершилась победой «Спартака» со счётом 4:2.

«Я очень рад, что «Спартак» выиграл. В целом игра была очень интересная, с обеих сторон были провальные моменты, но в целом матч был интересным. Игра смотрелась – обе команды проявляли большое желание победить. В такую погоду сложно показывать своё мастерство, но ребята его показали.

Мнение о судействе? Я не осуждаю судей, потому что я не знаю все современные трактовки правил. Второй гол «Спартака»? Если судья засчитал, значит, всё было по правилам», – приводит слова Мирзояна Metaratings.