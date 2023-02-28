Источник: «Наполи» летом продлит контракт с Кварацхелией, удвоив ему зарплату

«Наполи» по окончании сезона предложит новый контракт нападающему Хвиче Кварацхелии, удвоив ему зарплату, а также добавив бонусы за выступления команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, сейчас грузинский футболист получает в «Наполи» € 1,2 млн в год по контракту до лета 2027 года. Итальянский клуб готов платить Кварацхелии € 2,5 млн в год, а также продлить его контракт до 2028-го.
Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В итальянской команде нападающий в 26 матчах забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
«Наполи» в 24 матчах чемпионата Италии набрал 65 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая ближайшего конкурента на 18 очков.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи». Видеоролик:
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