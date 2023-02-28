Перейра — о победе над «Локомотивом»: «Спартак» получил удовольствие от футбола

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2). в ответном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Разные победы над «Локомотивом»? Так и есть. В гостевом матче мы провели хороший первый тайм, а во второй половине всё получилось сложнее. Зато всю домашнюю игру можно занести нам в актив. Да, мы пропустили два мяча, над этим нам ещё предстоит поработать, но забили ещё больше и получили удовольствие от футбола. Выиграли и рады, что прошли по сетке турнира дальше.

Мой гол? Я подключился с правого края. Как и просил тренер, старался активнее идти вперёд и искать возможности на подборах. Когда увидел Промеса слева, то стал просить его о передаче, но в итоге он здорово пробил сам. Вратарь отбил на меня, а я закрыл глаза и пробил.

Чувствую себя хорошо, работаю над тем, чтобы поскорее набрать оптимальную форму. Счастлив, что снова могу помогать команде добиваться поставленных целей», — сказал Перейра в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».