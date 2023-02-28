Тьяго Силва выбыл на срок до 6 недель. Он пропустит ответный матч с «Боруссией» Д в ЛЧ

Защитник «Челси» Тьяго Силва, который получил травму в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:2), может пропустить несколько недель. Сегодня, 28 февраля, синие на официальном сайте подтвердили, что игрок выбыл из-за повреждения связок колена, но не указали сроки восстановления. По подсчётам Daily Mail, бразилец выбыл на срок до шести недель.
Таким образом, Силва пропустит ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится через неделю, 7 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж». В первой игре синие уступили сопернику с минимальным счётом.
В текущем сезоне Тьяго Силва провёл за «Челси» 27 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
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