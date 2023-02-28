«Краснодар» — ЦСКА: во сколько ответный матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть
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Сегодня, 28 февраля, состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА. Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча «Краснодар» — ЦСКА. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. В роли ассистентов выступят Алексей Лунёв и Роман Усачёв. Резервный рефери — Алексей Амелин.
Напомним, первый матч команд завершился разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0. Победитель этой пары выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Проигравший отправится во второй этап 1/4 финала Пути регионов.
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