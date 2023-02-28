Руслан Ротань назначен и. о. главного тренера сборной Украины до прихода Сергея Реброва

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань стал исполняющим обязанности наставника взрослой сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола в «Твиттере». 41-летний специалист будет занимать эту должность до вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым.

УАФ ведёт переговоры с Ребровым о подписании контракта до лета 2024 года с возможностью продления ещё на два сезона.

Ротань руководит молодёжной сборной Украины с 2019 года. С 2023 года он тренирует клуб «Александрия». Игровую карьеру Руслан Ротань закончил в 2018 году в составе киевского «Динамо».

Предыдущим главным тренером сборной Украины был Александр Петраков. Он покинул свой пост в январе 2023 года.