Гришин: Головин правильно сделал, что продлил контракт с «Монако» на три года

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин высказался о продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с «Монако». Напомним, 26-летний футболист подписал новое соглашение с французским клубом до конца сезона-2025/2026.

«Если бы у Головина было предложение лучше, чем от «Монако», он бы перешёл в другую команду. Александр подстраховался и подписал контракт на три года. Правильно сделал. 2,5 года он точно будет думать о футболе и пробиваться в основной состав «Монако», так как он не в каждом матче играет по 90 минут. В «Монако» Головину уже адаптироваться не надо. Ему нужно выходить на поле и исполнять роль ведущего игрока. Ни о каком чемпионате Германии, наверное, речи и не было. Тем более в Бундеслиге силовой футбол, который Головину не подходит.

Сможет ли Головин сменить клуб или останется в «Монако»? Если не будет хорошо играть, останется в «Монако». Всё от него зависит. Головин всегда может вернуться в Россию. Для нашей страны он топ-футболист. В России его будет рада видеть любая команда, которая претендует на чемпионство», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».