Кавазашвили: меня удивил «Локомотив». С приходом Галактионова они изменили почерк игры

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился эмоциями после ответной игры Кубка России, в которой красно-белые переиграли «Локомотив» со счётом 4:2.

«Я увидел современный футбол европейского типа. Меня удивили не только спартаковцы — я привык, что они играют рационально и очень полезно. Меня удивил «Локомотив», потому что с приходом Галактионова команда полностью изменила свой почерк игры, стала очень грамотно и ответственно играть, профессионально. Чувствую, что два приобретения в лице Дзюбы и Смольникова команду усилили до неузнаваемости. То, что «Спартак» вчера выиграл, — это закономерно, потому что я спартаковец, а с другой стороны — это нам ещё и повезло, что дали возможность при нарушении вратарём перебить пенальти, они смогли реализовать третий пенальти и забить гол.

Меня радует, что «Спартак» сегодня показывает замечательный футбол. По этой игре я вспоминаю лучшие годы спартаковских футболистов, когда они, выходя на поле, всегда убеждённо и грамотно вели себя на поле. Очень грамотные, технически обогащённые футболисты были, но честь и хвала «Локомотиву» — показали достойную игру, были хорошими соперниками. Что будет дальше, не знаю, смогут ли продлить свою футбольную жизнь в том ракурсе, как сейчас, но то, что они на правильном пути, — это здорово! У нас прибавляется в чемпионате России очень сильная духом и в физическом плане команда. Желаю успехов «Локомотиву», а нам, спартаковцам, чтобы мы стали чемпионами России», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.