Романцев: мне трудно понять коллег, которые говорят, что им сложно мотивировать игроков

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на слова защитника «Динамо» Сергея Паршивлюка, который считает, что поколение экс-игрока красно-белых Валерия Карпина намного сильнее нынешнего, потому что сейчас для игроков созданы все условия.

«В словах Сергея есть доля правды. Не зря говорят, что голодный волк лучше ищет добычу. Он злее и хочет наперекор всему добиться цели. Как нынче модно говорить — «более мотивирован». Неслучайно тренеры нередко жалуются на то, что нынешней молодёжи не хватает этой самой мотивации. А я бы уточнил — не хватает любви к футболу. Той самой, которая в мои и Карпина времена нас переполняла. Мы жили игрой! И это помогало расти, становиться большими игроками.

Тогда попасть в команду было великим счастьем, а сейчас футболистов ищут днём с огнём. И если он хоть что-то умеет, тут же предлагают контракт. Причём частенько с условиями, которых он не заслуживает. Вот отсюда и начинается потеря мотивации, о которой говорят. А ещё случается, что, добившись чего-то, футболист считает, что уже всего достиг, и у него начинает кружиться голова. Печальная история с Кокориным тому пример.

Для сравнения, я нисколько не удивился, когда узнал, что, вернувшись из Катара, Роналду уже на следующий день вышел на тренировку. А ведь он, как и Месси, добился и денег, и славы. Но оба остаются такими же голодными и жадными до футбола, какими были, когда совершали первые шаги в карьере. Потому и стали великими.

Я уже давно не работаю. И мне трудно понять коллег, которые говорят, что им сейчас непросто мотивировать футболистов. Вспоминаю себя совсем молодым тренером в «Спартаке» и то, как горели глаза у Вити Онопко, Валерки Карпина, Илюши Цымбаларя… Да у всех, для кого «Спартак» был родным домом и семьёй, а футбол — огромной и единственной любовью. Счастливое было время», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».