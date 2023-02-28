«Я узнаю в нём себя». Златан Ибрагимович поддержал Шарля Де Кетеларе

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил слова поддержки форварду команды Шарлю Де Кетеларе.

«Я узнаю в нём себя. Я узнаю себя, когда делал свои первые шаги за пределами Швеции. Мне потребовался год. Тяжело быть вдали от своей страны и своей семьи. Он должен привыкнуть к этому. Я помогаю ему устроиться в раздевалке. Ему нужен один эталонный матч, и как только он его проведёт, его будет не остановить. Если он продолжит слушать тренера, всё будет в порядке», — приводит слова Ибрагимовича Voetbalkrant.

21-летний Де Кетеларе стал игроком «Милана» летом 2022 года. В 28 матчах за новую команду бельгийский форвард отметился лишь одной результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.