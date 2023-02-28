Ван Дейк: Клопп остаётся в «Ливерпуле», он наш босс

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что наставник Юрген Клопп не покинет команду.

«Конечно, Юрген Клопп — наш босс, и это не поменяется. Я очень доволен им, он очень счастлив в «Ливерпуле». Надеюсь, что лучшие времена для нашей команды снова наступят, это то, ради чего мы работаем», — приводит слова ван Дейка Sky Germany.

55-летний Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством команда выиграла семь трофеев (в том числе Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги). Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков в 23 матчах и занимает в турнирной таблице седьмое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 21 очко, но имея матч в запасе.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик: