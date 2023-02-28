Ибрагимович — о контракте Леау: я снизил зарплату ради него. Теперь он хочет мой дом?

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович пошутил над своим партнёром по команде Рафаэлом Леау, который продолжает переговоры с красно-чёрными о новом контракте. В услугах португальца заинтересован ряд европейских клубов.
«Я пошёл на понижение зарплаты, чтобы он продлил контракт. Теперь он хочет мой дом?» — приводит слова шведа HITC.
Напомним, Златан Ибрагимович в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:0) вышел на поле впервые за 280 дней. Швед вышел на газон на 74-й минуте, заменив французского форварда Оливье Жиру.
В мае швед перенёс операцию, после чего проходил процесс реабилитации. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за «россонери», в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства
- 28 февраля 2023
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