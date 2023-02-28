«Я ему сочувствую, тренер страдает в эти моменты». Микель Артета поддержал Грэма Поттера
Поделиться
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о своём коллеге Грэме Поттере, работающим в «Челси». В последнее время английский специалист подвергается критике за плохие результаты команды.
«Конечно, мы все коллеги и знаем о давлении, требованиях и неопределённости, которые есть в этой профессии. В конце концов, мяч должен попасть в эту сетку и есть много факторов, которые могут помешать этому, которые находятся вне контроля главного тренера. Поэтому я полностью ему сочувствую, потому что в эти моменты тренер страдает, а сам ты понимаешь, каково это, когда ты переживаешь подобные эпизоды», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:58
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:14
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:34
-
14:33
-
14:24
-
14:24
-
14:15
-
14:12
-
13:54
-
13:52
-
13:52
-
13:31
-
13:20
-
13:13
-
13:13
-
13:08
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:42
Партнерский контент