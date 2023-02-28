«Я ему сочувствую, тренер страдает в эти моменты». Микель Артета поддержал Грэма Поттера

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о своём коллеге Грэме Поттере, работающим в «Челси». В последнее время английский специалист подвергается критике за плохие результаты команды.

«Конечно, мы все коллеги и знаем о давлении, требованиях и неопределённости, которые есть в этой профессии. В конце концов, мяч должен попасть в эту сетку и есть много факторов, которые могут помешать этому, которые находятся вне контроля главного тренера. Поэтому я полностью ему сочувствую, потому что в эти моменты тренер страдает, а сам ты понимаешь, каково это, когда ты переживаешь подобные эпизоды», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: