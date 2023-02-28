Артета: сложно выбирать состав «Арсенала»? Невозможно играть на одном уровне 10 месяцев

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что в команде практически нет понятия игроков стартового состава из-за множества обстоятельств.
«Мы оцениваем эту ситуацию каждый божий день. Дело в том, что сейчас у нас есть варианты — у нас есть игроки, которые восстанавливаются после травмы, что даёт нам альтернативный выбор при формировании стартового состава. Футболисты не могут поддерживать один и тот же уровень в течение 10 месяцев — это просто невозможно. Нам нужно меняться, и мы должны генерировать альтернативные варианты, а также иногда быть более непредсказуемыми для соперников. У «Арсенала» сейчас есть такие варианты», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023. Видеоролик:
- 28 февраля 2023
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:58
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:14
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:34
-
14:33
-
14:24
-
14:24
-
14:15
-
14:12
-
13:54
-
13:52
-
13:52
-
13:31
-
13:20
-
13:13
-
13:13
-
13:08
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:42