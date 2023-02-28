Артета: сложно выбирать состав «Арсенала»? Невозможно играть на одном уровне 10 месяцев

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что в команде практически нет понятия игроков стартового состава из-за множества обстоятельств.

«Мы оцениваем эту ситуацию каждый божий день. Дело в том, что сейчас у нас есть варианты — у нас есть игроки, которые восстанавливаются после травмы, что даёт нам альтернативный выбор при формировании стартового состава. Футболисты не могут поддерживать один и тот же уровень в течение 10 месяцев — это просто невозможно. Нам нужно меняться, и мы должны генерировать альтернативные варианты, а также иногда быть более непредсказуемыми для соперников. У «Арсенала» сейчас есть такие варианты», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

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