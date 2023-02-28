Олег Романцев: у меня в Тарасовке были орлы, которые приезжали на тренировку с похмелья

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев вспомнил период работы в «Спартаке», а также поделился мнением, прав ли был экс-тренер красно-белых Валерий Карпин, который рассказывал, что выпускал в основном составе форварда Веллитона, тренировавшегося не на максимуме своих возможностей, потому что бразилец забивал больше других членов команды.

«В такой ситуации тренер прав на все сто процентов. Задача тренера — дать результат. У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо, сам налью». И такие играли — кровь из носа! Но от стакана потом отказывались. Извините, фамилий называть не буду — дело семейное», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».