РПЛ одобрила поправку в регламент по работе со СМИ на матчах лиги

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале объявила об одобрении общим собранием введения поправки в работу со СМИ на матчах лиги.

«В соответствии с ней клубы будут предоставлять в микст-зоны от двух до пяти футболистов из числа участников матча. Количество футболистов зависит от категории игры: например, на Матчах тура это три человека от победителя и два – от его соперника. В случае ничейного исхода обе команды гарантируют общение с двумя своими игроками.

На остальных матчах Мир РПЛ журналистам гарантируется интервью как минимум с одним игроком от каждой команды. Но, исходя из статуса матча, лига может увеличивать количество обязательных пресс-подходов до двух со стороны каждого клуба. При этом условие обязательного прохода всех игроков через микст-зону сохраняется. После утверждения бюро исполкома РФС соответствующая поправка будет внесена в регламент», — сказано в заявлении.