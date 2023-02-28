РПЛ одобрила поправку в регламент по работе со СМИ на матчах лиги

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале объявила об одобрении общим собранием введения поправки в работу со СМИ на матчах лиги.
«В соответствии с ней клубы будут предоставлять в микст-зоны от двух до пяти футболистов из числа участников матча. Количество футболистов зависит от категории игры: например, на Матчах тура это три человека от победителя и два – от его соперника. В случае ничейного исхода обе команды гарантируют общение с двумя своими игроками.
На остальных матчах Мир РПЛ журналистам гарантируется интервью как минимум с одним игроком от каждой команды. Но, исходя из статуса матча, лига может увеличивать количество обязательных пресс-подходов до двух со стороны каждого клуба. При этом условие обязательного прохода всех игроков через микст-зону сохраняется. После утверждения бюро исполкома РФС соответствующая поправка будет внесена в регламент», — сказано в заявлении.
- 28 февраля 2023
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