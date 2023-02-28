«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» сыграет на своём поле с ЦСКА в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка России (Пути РПЛ). Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.
На игре будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему в качестве ассистентов будут Алексей Лунёв и Роман Усачев. В роли резервного арбитра выступит Алексей Амелин.
Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Проигравший отправится во второй этап 1/4 финала Пути регионов.
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