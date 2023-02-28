Романцев: Дзюбу и Глушакова без раздумий взял бы в свою команду — они не умеют проигрывать

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о полузащитнике Денисе Глушакове и форварде Артёме Дзюбе, которые зимой пополнили составы «Пари Нижний Новгород» и «Локомотива» соответственно.
«Думаю, что ситуация, в которой оказались новые клубы, только добавит им куража, сделает ещё злее и азартнее. Артём с Денисом привыкли решать серьёзные задачи. Это уже в крови. И, что бы о них ни говорили, они — бойцы! Такие не привыкли выступать в командах, которые Андрей Петрович Старостин называл серыми мышками в крупе за то, что они просто участвуют в чемпионате, а не бьются за поставленную цель.
Таким, как Дзюба и Глушаков, это неинтересно. А вот сыграть через не могу и добиться своего – для них самое оно. И я бы не раздумывая взял Артёма с Денисом в свою команду — только потому, что они не умеют проигрывать! Вот почему я верю, что и «Нижний», и «Локомотив» решат свои задачи», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».
- 28 февраля 2023
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