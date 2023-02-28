В «Локомотиве» сообщили, что обратились в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Глава пресс-службы ФК «Локомотив» Артём Загумённов сообщил, что клуб отправил обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России 2022/2023 против московского «Спартака».

«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче со «Спартаком». В частности, на 42-й минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука. В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить жёлтую карточку и быть удалён с поля. Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться жёлтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.

На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артёме Карпукасе и Наире Тикнизяне. Заключительный момент, который нам хотелось бы прояснить, касается пенальти, назначенного за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в «опоре» во время подката после передачи игрока «Спартака», что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.

Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», — сообщили в пресс-службе ФК «Локомотив».