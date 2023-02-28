В «Локомотиве» сообщили, что обратились в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Глава пресс-службы ФК «Локомотив» Артём Загумённов сообщил, что клуб отправил обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России 2022/2023 против московского «Спартака».
«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче со «Спартаком». В частности, на 42-й минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука. В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить жёлтую карточку и быть удалён с поля. Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться жёлтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.
На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артёме Карпукасе и Наире Тикнизяне. Заключительный момент, который нам хотелось бы прояснить, касается пенальти, назначенного за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в «опоре» во время подката после передачи игрока «Спартака», что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.
Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», — сообщили в пресс-службе ФК «Локомотив».
- 28 февраля 2023
-
17:54
-
17:47
-
17:37
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:14
-
16:53
-
16:51
-
16:41
-
16:33
-
16:31
-
16:31
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:58
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:14
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:34
-
14:33