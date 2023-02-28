Глушаков опубликовал совместную фотографию с тренером «Пари НН» Горловым из 1998 года

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с детского турнира в Чертаново, в котором он принимал участие совместно с главным тренером нижегородской команды Артёмом Горловым.
«1998 год, детский турнир в Чертаново. Вместе с Артёмом Сергеевичем Горловым стоим в одном ряду! Тогда наши пути разошлись, но спустя 25 лет они вновь пересекаются. В понедельник мы провели первый официальный матч. Он – перспективный главный тренер «Нижнего Новгорода», я – многообещающий полузащитник, молодой и перспективный. С дебютом, коуч!», — написал Глушаков.
36-летний Денис Глушаков подписал контракт с нижегородской командой до конца сезона с возможностью продления. Полузащитник начинал нынешний сезон в «Химках», за которые в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубке России забил гол и отдал результативную передачу.
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