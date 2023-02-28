Артета хочет, чтобы «Арсенал» приобрёл вингера «Челси» Рахима Стерлинга

Лондонский «Арсенал», который с большой долей вероятности сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов, ищет усиление в атакующую линию. Главный тренер «пушкарей» Микель Артета рассчитывает снова поработать с вингером «Челси» Рахимом Стерлингом, которого тренировал, будучи ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», сообщает 90min.
По информации источника, Артета ищет возможность трансфера игроков, у которых есть серьёзный опыт выступления в еврокубках, и кандидатура Стерлинга является одной из приоритетных.
«Канониры» не играли в главном клубном европейском турнире с сезона-2016/2017.
Отмечается, что сам англичанин не стремится покидать нынешний клуб, в который он перешёл минувшим летом, однако «Челси» придётся продать нескольких игроков, так как в составе команды числится 31 человек.
В текущем сезоне Стерлинг провёл за синих 25 матчей, в которых забил шесть голов и стал автором двух результативных передач.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023:
- 28 февраля 2023
-
17:54
-
17:47
-
17:37
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:14
-
16:53
-
16:51
-
16:41
-
16:33
-
16:31
-
16:31
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:58
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:14
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:34
-
14:33