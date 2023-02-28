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Артета хочет, чтобы «Арсенал» приобрёл вингера «Челси» Рахима Стерлинга

Артета хочет, чтобы «Арсенал» приобрёл вингера «Челси» Рахима Стерлинга
Рахим Стерлинг
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Лондонский «Арсенал», который с большой долей вероятности сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов, ищет усиление в атакующую линию. Главный тренер «пушкарей» Микель Артета рассчитывает снова поработать с вингером «Челси» Рахимом Стерлингом, которого тренировал, будучи ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», сообщает 90min.

По информации источника, Артета ищет возможность трансфера игроков, у которых есть серьёзный опыт выступления в еврокубках, и кандидатура Стерлинга является одной из приоритетных.

«Канониры» не играли в главном клубном европейском турнире с сезона-2016/2017.

Отмечается, что сам англичанин не стремится покидать нынешний клуб, в который он перешёл минувшим летом, однако «Челси» придётся продать нескольких игроков, так как в составе команды числится 31 человек.

В текущем сезоне Стерлинг провёл за синих 25 матчей, в которых забил шесть голов и стал автором двух результативных передач.

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