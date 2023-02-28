Агент Антона Миранчука: он отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о будущем его клиента по истечении контракта с железнодорожниками в 2024 году.
«У меня нет никаких сомнений по его будущему — и не важно, будет это «Локомотив» или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Время ещё есть, я думаю, всё так и будет. Летом 2024 года он станет свободным агентом, и всё будет хорошо.
Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы получим предложение. Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений», – приводит слова Шпинёва Metaratings.
В текущем сезоне РПЛ Миранчук провёл за железнодорожников 16 матчей. Он пять раз поразил ворота соперника и сделал три результативные передачи.
- 28 февраля 2023
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