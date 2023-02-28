Лахиялов: если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную, я потеряю к ней интерес

Бывший игрок «Анжи» Шамиль Лахиялов, который является президентом и основателем клуба Второй лиги «Легион», поделился мнением о натурализации двух бразильских футболистов «Зенита» — Малкома и Клаудиньо.

«Футбол в стране оценивают по низшим лигам, а у нас в прессе про Второй дивизион вообще ничего! Посмотреть, в каком состоянии «Легион» из Махачкалы… Не о «Зените» в российском футболе говорить надо, а о Втором дивизионе. Второй дивизион — лицо российского футбола, а не «Зенит». В Питере играет 10-15 российских игроков, во второй лиге — тысячи.

Кстати, на двоих россиян в «Зените» стало больше. Их право. Но если они будут выступать за сборную России, она для меня потеряет всяческий интерес.

РФС говорит о развитии детского футбола, а получается всё по-другому. Каждый мальчишка в России — потенциальный игрок сборной. А тогда считайте, что два места в сборной уже заняты», — приводит слова Лахиялова Sport24.