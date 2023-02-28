Игрок «Урала» Егорычев — о работе по профессии: я приходил в офис и проектировал мосты

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о своём образовании инженера путей сообщения и работе по специальности. Егорычев получил красный диплом по специальности.
«Работал ли по профессии? Несколько месяцев. Сначала у нас с другом был частный заказ на проектирование опоры и купола обсерватории. Компания хотела построить вышки по всей стране, чтобы любой человек, интересующийся космосом, мог в реальном времени посмотреть на звезды.
Это вообще не наша специальность — мы всё-таки больше занимались мостами и немного тоннелями. Но взялись за проект и начали изучать всё с нуля. Задачи распределили по интересам: пока товарищ обзванивал людей, у которых можно было заказать материалы, я рисовал купол в 3D, а позднее он помогал с его механикой. Мы были прям фанатики своего дела — хотели выполнить задачу как можно быстрее и заработать денег, но сделать всё максимально качественно.
В итоге проект реализовался в Курской области, но из-за ошибки в расчете, которую допустили не мы, купол не открывался. А переделывать не стали. Зато из нашей работы осталась спроектированная опора.
Дальше работали в небольшой компании нашего дипломного руководителя. Каждый день приходили в офис и проектировали мосты: руководитель группы давал задания, а мы их выполняли и отправляли ему. В свободное время старался проходить курсы и изучать что-то новое, чтобы продвинуться в работе. Условно, каждую задачу можно решить с помощью примитивных действий, а можно создать цикл, который бы эти действия выполнял. Мне это было интересно, поэтому старался развиваться.
Когда тренировался? Вечером, 2-3 раза в неделю. Когда происходит такая смена деятельности, моментально разгружаешься», — приводит слова Егорычева «Спорт-экспресс».
В сезоне-2022/2023 30-летний Егорычев провёл за «Урал» 15 матчей во всех турнирах, записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.
- 28 февраля 2023
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