Лахиялов: всегда ставил в пример Жиркова. Мало говорил и много делал

Экс-нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Юрии Жиркове, недавно объявившем о завершении карьеры.

«Всегда Юрия в пример ставил. Мало говорил и много делал. У нас как бывало: командный ужин, ближе к концу много гостей, посторонних. Мы, дагестанцы, часто отдельно садились. И Жирков всегда к нам подсаживался. Вызывало уважение. Наверное, видел нашу простоту. Он-то тоже сам простой. Недавно звал его в Дагестан, к сожалению, у него не получилось», — приводит слова Лахиялова Sport24.

Юрий Жирков становился бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне игрок выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и «Химки».