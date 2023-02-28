Тренер «Тоттенхэма» Стеллини рассказал о готовности к матчу Кубка Англии с «Шеффилдом»

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини рассказал о состоянии команды перед матчем 1/8 финала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед».

«Есть ли новые выбывшие игроки? Нет, свежих травм и болезней нет. Все игроки в порядке, кто-то будет готов чуть лучше к завтрашнему дню, но в целом — состав сохранился», — сказал Стеллини на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» в рамках 1/8 финала Кубка Англии состоится завтра, 1 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск.

Напомним, что Кристиан Стеллини руководит лондонской командой в отсутствие главного тренера Антонио Конте, который продолжает восстанавливаться после операции по удалению желчного пузыря. Ожидается, что Конте восстановится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом», который состоится 8 марта.