Тренер «Тоттенхэма» Стеллини рассказал о готовности к матчу Кубка Англии с «Шеффилдом»

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини рассказал о состоянии команды перед матчем 1/8 финала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед».
«Есть ли новые выбывшие игроки? Нет, свежих травм и болезней нет. Все игроки в порядке, кто-то будет готов чуть лучше к завтрашнему дню, но в целом — состав сохранился», — сказал Стеллини на предматчевой пресс-конференции.
Матч «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» в рамках 1/8 финала Кубка Англии состоится завтра, 1 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск.
Напомним, что Кристиан Стеллини руководит лондонской командой в отсутствие главного тренера Антонио Конте, который продолжает восстанавливаться после операции по удалению желчного пузыря. Ожидается, что Конте восстановится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом», который состоится 8 марта.
- 28 февраля 2023
-
17:54
-
17:47
-
17:37
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:14
-
16:53
-
16:51
-
16:41
-
16:33
-
16:31
-
16:31
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:58
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:14
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:34
-
14:33